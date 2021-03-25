Çılgın fiyat artışı yaşanıyordu! Türkiye ile Çin harekete geçti...

ENFLASYONA KATKI SUNACAK

Sürekli artan hammadde fiyatlarının şirketlerin finansman dengesini altüst ettiğini belirten Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, kurdukları 'Hammadde Güç Birliği Platformu' sayesinde dev kartellerin oyununu bozacaklarını söyledi.

Eroğlu, "İki ay dişimizi sıkarsak petrokimya kartelleri mecburen geri adım atacak, spekülatif fiyat hareketleri gerileyecek. Eskiden elindeki parayla 100 kilogram hammadde alan bir üretici, bugün 50 kilogram bile alamıyor. Üretimde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Hal böyle olunca da kapasiteler her geçen gün azalıyor. Amacımız üretimi korumak" dedi.

Sektördeki birçok firmanın artan maliyetlere dayanamayarak şalteri kapattığını belirten Eroğlu, hammaddede yaşanacak fiyat düşüşlerinin enflasyona da ciddi katkı sunacağını dile getirdi.

Eroğlu, "Hemen her üründe plastik ambalaj kullanılıyor. Örneğin halkın en kolay ulaşabileceği gıda maddelerinden biri olan makarnada bile maliyetin yüzde 16'sını ambalaj oluşturuyor. Aynı şekilde bir su şişesinin yüzde 80'i yine ambalaj. Dolayısıyla hammaddede yaşanacak düşüşün doğrudan fiyatlara yansıması söz konusu olacak ve enflasyonu düşürecek" diye konuştu. Eroğlu, bu kararlarının başta kağıt ve demirçelik olmak üzere birçok sektöre de örnek olduğu bilgisini verdi.



HAZİRANDA ÇİN'DEKİ TESİSLER DEVREYE GİRİYOR

Şu anda petrokimya endüstrisi Amerika, Avrupa ve kısmen de Güneydoğu Asya ülkelerinin tekelinde. Ancak Çin de bu alanda büyük yatırımlara başladı. Türkiye ise Ceyhan Bölgesi'nde kuracağı tesislerle ilgili çalışmalara devam ediyor. Çin'in tesislerinin haziran ayından itibaren büyük oranda devreye girmesi bekleniyor. PAGEV Başkanı Eroğlu, "Çin devreye girerse bu karteller de kendilerine çekidüzen verecektir. Çünkü ciddi bir kapasite oluşacak. En büyük pazarları Çin'i kaybedecekleri için fiyatlarını mecburen geri çekecekler. Bu süreçte firmaların stoklarını tamamlamaları ve nisan ayından itibaren kesin olarak alım yapmamalarını istiyoruz. Hammadde ihtiyacının ortaya çıkması durumunda ise geri dönüşüm ürünlerinden ihtiyaçların karşılanmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.