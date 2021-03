Çılgın fiyat artışı yaşanıyordu! Türkiye ile Çin harekete geçti...

ÇILGIN FİYAT ARTIŞI YAŞANIYOR

Petrokimya üretiminde dünyada kartel konumunda olan ve daha önce bu özelliklerinden dolayı çeşitli cezalar alan SK Energy, GS Caltex, Samsung Total Petrochemicals, Honam Petrochemical, Samsung Chem ve Daelim Corporation, Sumitomo Chemical Co., Japan Polychem Corp., Grand Polymer Co., Chisso Corp., Idemitsu Petrochemical Co. ve Tokuyama Corp. gibi firmalar, bir süredir pandemiyi bahane ederek fiyat artışlarına gitmişti. Örneğin, sektörün kullandığı ana hammaddelerden olan PVC'nin fiyatı 1.000 dolar seviyesinden yüzde 110'luk artışla 2.100 dolara, polimer fiyatı 1.100 dolardan yüzde 100 artışla 2.200 dolara, AYPE film olarak adlandırılan ürünün fiyatı da yüzde 70 fiyat artışıyla 2.300 dolara ulaşmış durumda. Bu süreçte en yüksek fiyat artışı yüzde 191'le sektör için büyük önem taşıyan bir GPPS'te yaşandı. Bu ürünü yüzde 186 ile HIPS, yüzde 123 ile ABS, yüzde 110 ile PP takip etti.

Kontrolsüz fiyat artışlarına "dur" demek için harekete geçen plastikçiler, iki ay kartellere hammadde siparişi vermeyerek, stoklarını eritmeyi planlıyor.

Türkiye genelindeki önde gelen firmaların destek verdiği alım yapmama kararının üretim süreçlerini olumsuz etkilemesi beklenmiyor. 1-2 aylık stoklarla üretim yapan sektör oyuncularının bu süreçte ilave hammadde ihtiyaçlarını geri dönüşüm ürünlerinden karşılaması planlanıyor. Boykot kararına 700'e yakın plastik üreticisinin destek verdiği belirtiliyor.