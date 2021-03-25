Formula 1’in efsanesi McLaren’e Türk token’i

Türkiye'de blockchain teknolojileri ve kripto para alım satım platformu hizmetleri veren Bitci, Formula 1 tarihinin en başarılı takımlarından McLaren Racing ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. İşbirliği kapsamında Bitci Teknoloji, McLaren Formula 1 Takımı için özel bir token projesi hayata geçirecek. 3+2 yıl geçerli olacak anlaşmayla birlikte, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen yerli blockchain ilk kez Formula 1 organizasyonunda kullanılmış olacak. Daha önce Glasgow Rangers ve Real Betis gibi Avrupalı futbol takımlarına yazılım ihracı gerçekleştiren Bitci'nin logoları da Mc Laren takımı pilotlarının kasklarında ve araçların üzerinde olacak. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar, "Formula 1 dünyada Ar-Ge'nin ve inovasyonunun şüphesiz en çok kullanıldığı spor organizasyonu. Yeni teknolojilerin bu kadar ön planda olduğu bir organizasyonda, Bitci.com olarak biz de çok güvendiğimiz teknolojik altyapımızla var olacağız" dedi. McLaren Racing Ticari Direktörü Mark Waller ise, "İmzaladığımız anlaşmayla birlikte, Bitci.com'u McLaren F1 takımımızın resmi ortağı olarak duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.