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Giriş Tarihi: 25.3.2021 16:16

"Sakarya’nın dinamikleri olarak ortak vizyonla çalışıyoruz"

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya’nın dinamikleri olarak ortak vizyonla çalışıyoruz

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) heyeti Sakarya Sanayici ve İş Adamları Derneği’ne (SASİAD) ziyaret etti. Ziyarette konuşan Başkan Altuğ, “Sakarya’nın dinamikleri olarak ortak vizyon çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar ve Doğan Çatalbaş ile birlikte SASİAD Yönetim Kurulu Ümit Karayaka ve Yönetim Kurulu Üyeleriri ziyaret etti. Ziyarette konuşan SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ, "SATSO olarak konu Sakarya olduğunda işbirliğinden, istişareden ve akıl birliğinden yanayız. Şehrimizin gelişiminde, sorunlarının çözülmesinde SASİAD gibi iş dünyasını temsil eden ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşlarının işbirliğine her zaman ihtiyacımız var" diye konuştu.

Altuğ, "Şehrimiz iş dünyası ve özellikle de hizmet sektörümüz pandemi nedeniyle zor günler geçiriyor. Bizler bu gibi sorunların çevresinde tek ses olup iş dünyamızın arkasında durmaya devam etmeliyiz. Odamız öncülüğünde oluşturulan 2030 Stratejik Plan Vizyonu etrafında birleşerek şehre hizmet etmek anlamında aynı sorumluluğa sahibiz. Gelecekte Sakarya'yı nerede görmek istiyorsak o hedef için çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.

SASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Karayaka ise, "Tüm dünya gibi şehrimiz de bir salgın sürecinde ciddi sınav veriyor. İş dünyamız ve özellikle de hizmet sektörü için mücadele daha da çetin geçiyor. SATSO başta olmak üzere şehrimizdeki tüm mesleki tabanlı STK'lar aynı amaç ile faaliyetlerini yürütüyorlar. SASİAD olarak bizler de şehrimizin içinde bulunduğu bu zor durumda iş dünyamızın yanında olmaya, problemlerini çözmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda şehrimize yeni yatırımlar gelmesi için de ciddi mesai harcıyoruz. SATSO'nun işbirliği, desteği ve yaptıkları bizler için çok önemli. Odak noktamız Sakarya ve bu yolda tüm görev ile sorumluluğa her zaman hazırız." dedi

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"Sakarya’nın dinamikleri olarak ortak vizyonla çalışıyoruz"
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