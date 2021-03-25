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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 25.3.2021 21:51

: Güncel ve canlı ! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ile ilgili haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı oldukça hareketli geçiren altının gram fiyatı şu sıralar 443 liradan işlem görüyor. ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşasa da ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise 'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Para altın fiyatları sayfası ile 25 Mart 2021 Perşembe güncel ve canlı altın fiyatları

'dan güncel ve canlı ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor.Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 442 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart'ın sonuna doğru nasıl bir grafik içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 25 MART 2021

25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.918,00

Satış: 2.991,00

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.942,00
  • Satış: 2.987,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

  • Alış: 442,30
  • Satış: 442,35

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.428,00
  • Satış: 1.463,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 398,92
  • Satış: 428,35

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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