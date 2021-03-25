SON DAKİKA: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı oldukça hareketli geçiren altının gram fiyatı şu sıralar 443 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da dalgalanma yaşasa da ağırlıklı olarak yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Para altın fiyatları sayfası ile 25 Mart 2021 Perşembe güncel ve canlı altın fiyatları

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 442 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart'ın sonuna doğru nasıl bir grafik içerisinde ilerleyeceği yatırımcılar ile beraber alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 25 MART 2021

25 Mart 2021 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları şu şekilde;

ATA ALTIN

Alış: 2.918,00

Satış: 2.991,00