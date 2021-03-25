Gelen son dakika haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacağız." açıklamasında bulundu.
Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız." dedi.
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Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL destek ödemesi yapılacak...