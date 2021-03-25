Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL destek ödemesi yapılacak...

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız." dedi.

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