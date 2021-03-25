Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL destek ödemesi yapılacak...
Giriş Tarihi: 25.3.2021 09:43 Son Güncelleme: 25.3.2021 09:52

haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL yapılacak...

DHA
Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL destek ödemesi yapılacak...

Gelen haberine göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine yaklaşık 274 milyon TL’den fazla ödeme yapacağız." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Bakan Selçuk, "274 milyon TL'den fazla ödeme yapacağız." dedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi | Bakan Selçuk duyurdu: 274 milyon TL destek ödemesi yapılacak...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA