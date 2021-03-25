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Giriş Tarihi: 25.3.2021

, Bitcoin ile satılacak

Tesla, Bitcoin ile satılacak
TESLA satışlarında yılsonu itibarıyla Bitcoin üzerinden de ödeme kabul edilecek. Tesla CEO'su Elon Musk, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Tesla yalnızca dahili ve açık kaynaklı yazılım kullanıyor ve Bitcoin'leri doğrudan çalıştırıyor. Tesla'ya ödenen Bitcoin, para birimine dönüştürülmeksizin Bitcoin olarak saklanacak. Bitcoin ile ödeme özelliği, ABD dışında bu yılın sonlarında kullanılabilecek" ifadelerini kullandı. Elon Musk'ın bu haberinin ardından Bitcoin fiyatı hareketlenerek yüzde 3'ün üzerinde artış yaşandı.
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Tesla, Bitcoin ile satılacak
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