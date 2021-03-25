Türkiye'nin tropikal meyve ihracatı son 3 yılda yüzde 38 arttı

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye geçen yıl 57 ülke ve bölgeye 6 milyon 461 bin dolarlık tropikal meyve ihraç etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Başkanı Hayrettin Uçak, tarım ve gıdada markalaşmanın yolunun, katma değerli ürün üretmekten, dünyanın talep ettiğini üretmekten geçtiğini belirtti.

Uçak, "Türkiye, tropikal meyvede ithal eden ülke konumundan şu anda 57 farklı ülke ve bölgeye ihraç eden ülke konumuna geldi. Türkiye geneli tropikal meyve ihracatımız 2018 yılında 4 milyon 690 bin dolar, 2019 yılında 5 milyon 110 bin dolarken 2020 yılında 6 milyon 461 bin dolara ulaştı. Ülkemizde yetiştirilen, ihraç edilen tropikal meyve çeşitlerini artırarak katma değer zincirimizi gitgide büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayrettin Uçak, şunları kaydetti:

"Kivi ve avokado ile başladığımız bu yola ejder meyvesi, çarkıfelek, karambola, papaya, mangost, guava armudu, mango, ananas, Hindistan cevizi, yaban mersini, kumkuat gibi ürünleri ekleyerek tropikal meyvede ürün gamımızı genişlettik. Türkiye, iklimi, toprağı, biyoçeşitliliği, coğrafi konumuyla planlı, programlı ve iyi tarım uygulamalarına bağlı kalarak geleneksel ürünler kadar yeni alternatif ürünleriyle de daha fazla pazara ulaşabilecek, ihracatını daha üst seviyelere taşıyacak konumdadır."

Uçak, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin devreye girmesiyle Türkiye'nin tarım ürünleri ihracatının 30 milyar dolara çıkacağına inandığını ifade etti.