Varlık Fonu’na 1.25 milyar euro sendikasyon kredisi

TÜRKİYE Varlık Fonu, Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'dan 11 ülkeden 14 bankanın katılımıyla 1.25 milyar euro tutarında sendikasyon kredisi işlemini tamamladı. Mart 2019'da kullanılan 1 milyar euroluk sendikasyon kredisinin yenilendiği ve 4 yeni bankanın da katıldığı anlaşmada, iki yıl vadeli kredinin yıllık maliyeti 25 baz puan düşerek, Euribor+yüzde 2.25 oldu. ICBC ve Citibank'ın eş koordinatörlüğünde gerçekleşen işlemde, 1.4 milyar euro talep alındı. Sendikasyon kredisine Arab Banking Corporation, Emirates NBD, HSBC, ING,Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Qatar National Bank ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation yetkilendirilmiş lider düzenleyici; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Bank of America, Barclays ve Societe Generale de lider düzenleyici seviyesinde katıldılar.