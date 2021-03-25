Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yüzde 30’luk halka arz için SPK’ya başvuru
Giriş Tarihi: 25.3.2021

Yüzde 30’luk halka arz için SPK’ya başvuru

OYAK Yatırım, hisselerinin yüzde 30'unu halka arz etmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. OYAK Yatırım tarafından yapılan yazılı açıklamada, OYAK Yatırım'ın halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi. Arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 30 olarak belirlenirken, ek satış hakkının kullanılması durumunda ise bu oranın yüzde 35'e çıkacağı iletildi. Mevcut tüm ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak bedelli sermaye artırımı yöntemiyle halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 5.7 milyon TL olacağı kaydedildi. Bu miktar, toplam halka arzın yaklaşık yüzde 20'lik bölümünü oluşturuyor.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzde 30’luk halka arz için SPK’ya başvuru
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA