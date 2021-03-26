Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftayı oldukça hareketli bir şekilde geçiren altının gram fiyatı son işlem gününde 447 lira civarından işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatlarında da dalgalanma yaşanıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştirenler ise Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte A Para altın fiyatları sayfası ile 26 Mart 2021 Cuma güncel ve canlı altın fiyatları

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 447 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 26 MART 2021?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl bir grafik içerisinde tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

ATA ALTIN

Alış: 2.918,00

Satış: 2.990,00

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