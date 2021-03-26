Altın fiyatları son dakika hareketliliği: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor.Gram altın fiyatı, yükseliş trendini sürdürürken bugün de 447 TL'den değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görebilirsiniz.
ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 26 MART 2021?
Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl bir grafik içerisinde tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.
ATA ALTIN
Alış: 2.918,00
Satış: 2.990,00