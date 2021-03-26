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Giriş Tarihi: 26.3.2021 12:24

Bakan Pekcan'dan 'Kolay İhracat Platformu' açıklaması

AA
Bakan Pekcan'dan 'Kolay İhracat Platformu' açıklaması

Ticaret Bakanı , "Kolay İhracat Platformu ile ihracatçılarımıza yalnızca alıcı firma bilgilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda, yurt dışındaki potansiyel alıcıların da firmalarımıza kolayca ulaşmasını sağlıyoruz. Bu amaçla, AskTurkiye web sitesi platforma entegre edilerek 8 farklı dilde hizmet veren bir yapıya kavuştu" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yerli ve ulusal bir ekonomi için yatırımlar, üretim ve istihdam ile ihracat hedeflerimizde başarıyı yakalamaktan başka seçeneğimiz yok" dedi.

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Bakan Pekcan'dan 'Kolay İhracat Platformu' açıklaması
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