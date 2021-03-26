Çiftçiye 4 milyarlık mazot ve gübre desteği

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mazot ve gübre desteğinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına yatırılmaya başlanacağını açıkladı. Pakdemirli, Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında çevrimiçi düzenlenen LEADER Projesi için 15 ildeki yerel eylem gruplarının kurulmasına yönelik tanıtım toplantısına katıldı. Kırsala yönelik ekonomik yatırımların süresini 2025 yılına kadar uzattıkları bilgisini veren Pakdemirli, 1 Mart itibarıyla modern sulama sistemlerine yüzde 50 hibeli proje kabullerine başladıklarını bildirdi. Pakdemirli, 2022'ye kadar manda, damızlık küçükbaş yatırımı, damızlık koç-teke alımı, kaz ve hindi yetiştiriciliği, ipek böcekçiliği ve arıcılık yatırımlarına, konusuna göre yüzde 50 ile yüzde 100 hibe sağlayacaklarını ifade etti. Pakdemirli, çiftçilere yönelik mazot ve gübre desteğine değinerek, "Mazot ve gübre desteğini yarın (bugün) itibarıyla 81 ilde 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize ödüyor olacağız. Destek miktarımız 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira" dedi.