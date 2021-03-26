Elazığ'da 3 bin kişiye istihdam sağlayacak tekstil kent projesi hayata geçiriliyor

EOSB Tekstil-Endüstri Park Prestij Yatırım Merkezi Projesinin sözleşmesi, Elazığ Valisi Erkaya Yırık, Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından Elazığ Valiliği'nde gerçekleştirilen törende imzalandı.

3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

İmza töreninde konuşan Elazığ Valisi Erkaya Yırık, "Bugün itibariyle Fırat Kalkınma Ajansımızın koordinesinde Elazığ Valiliğimiz, Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığımız işbirliği ile hazırlamış olduğumuz Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında 20 milyonluk Tekstil-Endüstri Park yatırım merkezimizin projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca kabul edildi. İnşallah bu yatırımla ilimize 20 milyon TL'lik Tekstil Kent Projesini kazandırmış olacağız. Bu projede toplamda 14 yeni iş alanı tesis edilecek. Bu 14 alandan 9'u 1500 m2, diğer 5 adedi de Bin m2'lik alanlar şeklinde tesis edilecek. Burada inşallah bilinen markalar başta olmak üzere diğer iş kollarında da tekstil alanında da firmalarımız gelmek suretiyle Elazığımızda 3 Bin kişiye istihdam imkanı sağlayacak" dedi.

"TÜM GAKGOLARA HAYIRLI OLSUN"

Vali Erkaya Yırık, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Elazığımız her geçen gün bu tür projelerle birlikte bilinen kabuğunu kırarak daha ileriye dönük çalışmalarla atılımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. İnşallah ilimizle ilgili konu, bahsi geçtiğinde 'Elazığ bir sanayi şehri midir? Elazığ bir tarım merkezi midir?, Elazığ bir turizm şehri midir?' sorusuna verilecek cevap zannediyorum 'Elazığ belki her konuda ön planda olacak.' Doğu Anadolu Bölgesinin en cazibeli yaşam alanlarına sahip, içinde sanayi gelişmesini barındıran, bununla birlikte menbit tarım topraklarıyla ve turizm alanlarının ilave olarak katıldığı bir turizm şehri olarak da inşallah gerek Elazığlıların gerekse tüm şehirlerimize dönük yeni tablosuyla inşallah temayüz edecek. Bu mihvalde buğün itibariyle tekstilkent yatırımıyla birlikte önemli bir ivme kazanacak sanayi yatırımlarımız. 20 Milyonluk rakam önemli bir rakam. Bu açıdan bizlere bu projede destek veren Sanayi ve Ticaret Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz. Elazığlılar olarak sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm Elazığlılara, tüm Gakgolara hayırlı olsun. Allah tamamına erdirsin: bunun devamı gelecek inşallah."