Piyasalardaki dalgalanmalar gerçeklerle örtüşmüyor

Sanayive Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle örtüşmediğini belirterek, "Güçlü sanayi altyapımızla üretim çarkları tüm hızıyla dönmeye devam ediyor" dedi. Uludağ Ekonomi Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılan Varank, KOSGEB'in yeniden kurguladıkları Ar-Ge programını duyurdu. Varank, şöyle devam etti: "Elektrikli veya hidrojenle çalışan motorlu kara taşıtları, pil, yakıt hücresi ve batarya teknolojileri gibi konularda Ar-Ge, inovasyon ve Ür-Ge projelerini destekleyeceğiz. Program kapsamında orta büyüklükteki işletmelere 6 milyon, küçük ölçekli işletmelere de 1.5 milyon liraya kadar destek sağlayacağız. Çağrımız, 18 Mayıs'a kadar açık." Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Türkiye'nin kendi lityumunu üretmeye başladığını belirterek, "Yenilenebilir enerjide en fazla kurulu güç artışı yapan ülkelerden biriyiz. Temiz enerji teknolojileri, ulusal güvenlik meselesi olan askeri teknolojiler kadar önemli" dedi.