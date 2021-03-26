Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.3.2021 06:47

| Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonuna gelinmesi ile birlikte ile ilgili gelişmeleri de yakından takip ediliyor. Haftayı hareketli geçiren sarı metalin alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 404 liradan işlem görmektedir. Cumhuriyet altını ise 2 bin 955 liradan işlem görüyor. Canlı rakamlara göre; 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta sonu da devam ediyor. Bugün çeyrek altın 727 liradan işlem görürken gram altın ise 450 liradan işlem görmektedir. Haftayı hareketli şekilde geçiren sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 27 MART 2021 CUMARTESİ

İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,86

SATIŞ: 434,52

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.962,00

SATIŞ: 3.043,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.955,00

SATIŞ: 3.000,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.848,74

SATIŞ: 2.906,84

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.449,00

SATIŞ: 1.489,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 744,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,04

SATIŞ: 450,13

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA