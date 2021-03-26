SON DAKİKA | Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği hafta sonu da devam ediyor. Bugün çeyrek altın 727 liradan işlem görürken gram altın ise 450 liradan işlem görmektedir. Haftayı hareketli şekilde geçiren sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan koronavirüs salgını süresi boyunca iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bu bakımdan; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri!
İşte canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları bilgisi;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 404,86
SATIŞ: 434,52
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00
SATIŞ: 3.043,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.955,00
SATIŞ: 3.000,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.848,74
SATIŞ: 2.906,84
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.449,00
SATIŞ: 1.489,00