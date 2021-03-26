Sosyal yardım ödemeleri başladı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üç nakdi sosyal destek programıyla yaklaşık 2 milyon 667 binden fazla ihtiyaç sahibine 274 milyon 302 bin lira ödeme yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, mart ayına ilişkin şartlı eğitim/ şartlı sağlık, çoklu doğum ve kronik hastalık yardımları kapsamında yapılan sosyal yardım ödemelerinin başladığını bildirdi. Bakan Selçuk, çoklu doğum sonucu dünyaya gelen çocuklar, ilk ve ortaöğretim çağında olan çocuklar ve 0-6 yaş arasında olan çocuklar ile gebe kadınların gebelikleri, doğumları ve loğusalık dönemleri için ihtiyaç sahibi ailelere 2 aylık periyotlarla düzenli nakdi yardım verdiklerini belirterek toplam 2 milyon 665 bin 282 fayda sahibine 271 milyon 114 bin TL ödeme yapılacağını açıkladı. Selçuk, ayrıca kronik hastalığı olanlara da nakdi yardımda bulunduklarını belirterek, "Bin 929 ihtiyaç sahibine 3 milyon 188 bin TL destekte bulunacağız" dedi. Bakan Selçuk, Kronik Hastalık Yardım ödemelerini 25 Mart 2021 itibarıyla, diğer ödemelerin de 24-29 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini söyledi. ANKARA