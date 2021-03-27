Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün çeyrek altın 727 liradan işlem görürken gram altın ise 450 liradan işlem görmektedir. Haftayı hareketli şekilde geçiren sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki, 28 Mart bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 404,29
SATIŞ: 433,92
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.957,00
SATIŞ: 3.029,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00
SATIŞ: 3.014,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78
SATIŞ: 2.919,33
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.447,00
SATIŞ: 1.482,00