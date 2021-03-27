Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

Altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı hareketli bir şekilde geçiren altının alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 404 liradan işlem görüyor. Canlı rakamlara göre; 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün çeyrek altın 727 liradan işlem görürken gram altın ise 450 liradan işlem görmektedir. Haftayı hareketli şekilde geçiren sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki, 28 Mart bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları…