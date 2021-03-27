Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!
Giriş Tarihi: 28.3.2021 00:49

28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

ile ilgili güncel bilgiler yatırımcısından birikimcisine kadar pek çok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Haftayı hareketli bir şekilde geçiren altının alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken bugün 22 ayar bilezik fiyatı 404 liradan işlem görüyor. Canlı rakamlara göre; 27 Mart bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları yükseliş eğilimini koruyor. Canlı ve güncel rakamlar ile gelişmeleri!

ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen güncel bilgiler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün çeyrek altın 727 liradan işlem görürken gram altın ise 450 liradan işlem görmektedir. Haftayı hareketli şekilde geçiren sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada önem kazanıyor. Peki, 28 Mart bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel ve canlı altın fiyatları…

Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,29

SATIŞ: 433,92

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.957,00

SATIŞ: 3.029,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.862,78

SATIŞ: 2.919,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.447,00

SATIŞ: 1.482,00

Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 744,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,04

SATIŞ: 450,13

ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları 28 Mart bugün ne kadar, kaç para? 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatlarında hareketlilik!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA