Binin üstünde mobilyacı Avrupa’ya açılıyor

Türkiye'dekibaşarılı yatırımlarından sonra Avrupa'ya açılan şirket sayısı hızla artıyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de başladığı faaliyetlerle büyük ses getiren Getir markasından sonra ikinci adım Vivense'den geldi. Türkiye'nin ilk mobilya satış platformu olan Vivense, İngiltere'de online mobilya satışına başladı. Londra'da da bir showroom açan şirket, İngilizlerin evini Türk mobilyasıyla donatacak. İnegöl'de bulunan binin üzerinde mobilyacının ürünlerini sattığı platform, küçük mobilya üreticisine de ihracat kapısını açacak. İngiltere'nin ardından haziran ayında da Almanya'ya da girmeye hazırlanan Vivense, Avrupa pazarını Almanya merkezli yönetecek.Londra'daki showroomu Ekim 2020'de açtıklarını belirten Vivense'nin Kurucusu Kemal Erol, 18 Mart'ta da e-ticaret platformunun hizmete girdiğini kaydetti. Erol, "Ekimden bugüne 5 binin üzerinde ürün teslimatı gerçekleştirdik. Platformumuzdaki alıcı profilinin sadece yüzde 5'i Türk, kalanı ise Londra'da yaşayan yabancılardı. Bu yıl sonuna kadar 25 bin ürün, 2023 sonuna kadar da 100 bin parça ürün satışı hedefliyoruz" dedi. Kurdukları sistemle İngiltere'de verilen siparişin anında İnegöl'deki üreticinin ekranına düştüğünü aktaran Erol, "Siparişi alan firma ürünü üretecek, teslimatı ise biz sağlayacağız. Böylece daha önce hiç ihracat yapmamış küçük bir üretici dahi ihracata başlamış olacak" diye konuştu.yılın haziran ayında Almanya'ya da açılmayı planladıklarını aktaran Erol, "Almanya'da lojistik merkezleri oluşturup çevre ülkeleri buradan yöneteceğiz. Bu pazarda da Avrupalılara satış yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. Erol, 2023 sonuna kadar yurtdışında 60 showrooma ulaşmayı planladıklarını anlattı.