Engelli girişimciler işinin patronu olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde devam eden değişim süreci girişimci engelli vatandaşların hayallerini de gerçeğe dönüştürüyor. Girişimcilik destekleriyle kimisi çocukluk hayali fabrikasını kurdu, kimisi koltuk değneklerine inat markasını yarattı. Türkiye İş Kurumu'nun "Kendi işinin patronu, hayallerinin kahramanı ol" sloganı ile yaşama geçirdiği Engelli Hibe Desteği Projesi kapsamında bu yıl 65 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacak. Proje başvuruları 16 Nisan'a kadar sürecek.Hükümet, son 6 yılda 2 bin 300 engelli vatandaşın işini kurma projesi için bugüne kadar 100 milyon liranın üzerinde hibe sağladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hibe desteğinden yararlanmak isteyenlerin projeleriyle birlikte 16 Nisan'a kadar başvuru çağrısı yaptı. Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizin girişimciliklerini artırmak ve işlerini kurmalarına destek vermek için 65 bin liraya kadar hibe veriyoruz" dedi. Bakan Selçuk, desteğin amacının engelli vatandaşların işlerini kurmasına, mesleki eğitim alarak istihdam edilmelerine yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Engelli hibe desteği, kendi işini kurmak isteyen engellilere, başarılı bulunan projeleri karşılığında 65 bin liraya kadar veriliyor. Bu kapsamda, onay, izin, ruhsat gibi resmi işlemler için 5 bin liraya kadar kuruluş işlemleri desteği verilecek. İşletme giderleri desteği kapsamında su, elektrik, iletişim, ısınma, tanıtım giderleri için 15 bin liraya kadar hibe sağlanacak. İşletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi giderler için 45 bin lira demirbaş desteği verilecek. Destekten yararlanmak isteyenler İŞKUR'un internet sitesinde yayımlanan proje başvuru rehberini dikkate alarak, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek. Elden veya posta ile yapılan proje başvuruları kabul edilmeyecek. Hibe destekleriyle girişimci engellilere 50 bin liraya kadar geri ödemesiz iş kurma desteği sunuluyor.KAMU kurumları da istihdam yaratırken engel tanımıyor. Engelli memur sayısı 10 katın üzerinde artarak 60 bine yaklaştı. Özel sektöre yönelik teşviklerin etkisiyle AK Parti iktidarı döneminde işe yerleştirilen engelli vatandaşların sayısı 420 bini geçti. Her engelli vatandaşa bir iş danışmanı verilirken, girişimci engellilere yönelik hibe desteği de 2 binin üzerinde vatandaşı işinin patronu yaptı.