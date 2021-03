Gaziantep’te geliştirdi, 5 milyondan fazla kişi oynadı

Yapılan yatırımlar ve geliştirilen farklı oyun türleri sayesinde global pazarda her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi Gaziantep'ten geldi. Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren Tenet Games'in geliştirdiği Get Rich! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Tenet Games Kurucusu Murat Kul, katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında büyük ödüle layık görülen üç oyundan ilki olarak 75 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde en çok oynananlar arasında birinci sırada yer alıyor.





170 ÜLKEDE OYNANIYOR



Get Rich 3D isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla oldukça önemli bir popülarite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden 3 ay gibi kısa bir sürede bu başarıya ulaşan oyun 15 ülkede en çok indirilen ilk 5 oyundan birisi olma başarısı gösterdi. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya'da en çok oynanan oyun olarak oldukça popüler durumda.



SANAL MARKETTE İLK SIRADA



Get Rich! 3D fikri nereden geldiğini anlatan Tenet Games kurucusu Murat Kul, simülasyon türünde oyunların online marketlerde yayınlanan (App Store) listelerde kolaylıkla üst sıralara yerleştiğini belirtti. Kul, "Türkiye oyun sektörü ile yeni gelişen teknolojiler ve sosyal medya platformları sayesinde gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Ben de oyun sektöründeki gelişmeleri ve trendleri sosyal medya üzerinden takip ediyorum. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir Hyper Casual oyun olduğuna tanık oldum. Tüm yapman gereken iki tuşla alıp satmaktı. Hızlıca elimdeki assetleri kullanarak bir prototip yaptım ve SuperSonic'e CPI testi için gönderdim. Bu oluşum ilk başta 0,27 dolar gibi düşük bir CPI'ye sahipti ve bu durum Supersonic ekibinin dikkatini çekti. Get Rich'in pazarlanabilirlik potansiyelini fark ettiler ve birlikte çalışmak için hızlı bir şekilde Slack ile iletişime geçtiler" dedi.





HEDEF YENİ OYUNLAR



4 yıl boyunca Brezilya'da inşaat mühendisi olarak çalıştığını, işinden arta kalan zamanlarda da mobil oyunları nasıl geliştirebileceği konusunda kendisini geliştirdiğini belirten Kul "Tam zamanlı geliştiriciliğe geçeli sadece 6 ay oldu. Hedefim geniş bir stüdyoya sahip olup midcore başlıklar tasarlamaya başlamak. Çoğunlukla bağımsız olarak çalıştım ve bazen tasarım ve illüstrasyon görevleri için serbest çalışan kişileri tuttum. Oyun tasarlamaya ilk başladığımda diğer birkaç yayıncı ile tıklama oyunu ve bulmaca oyunu başlıkları konusunda çalıştım. Atlantik Okyanusu'nda bir petrol platformu üzerinde çalışırken Postane adlı bir tıklama oyunu bile yayınladım.

Tek bir geliştirici olsam da Supersonic ile birlikte çalışmak yanımda dev bir ekip olduğunu hissettirdi" diye konuştu. Oyunun elde ettiği başarıya değinen Kul, "Pandemi nedeniyle insanlar evlere kapandı ve evden yapılabilecek şeyler listesine en üst sıradan giren şey para kazanmak oldu. Bu oyunda potansiyeli fark ettikten sonra SuperSonic ile oyunun da ismi olan, 'Zengin Ol' temasına uygun olacak şekilde geliştirdik ve oyunculara bu hissi vermekte belli oranda başarılı olduk. Kısa dönemde, bir oyun daha yayınlamak istiyorum ve yeni ekip arkadaşları arıyorum" dedi.