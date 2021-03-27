Getir artık milyar dolarlık girişimler liginde

GETİR, son aldığı 300 milyon dolar yatırımla 2.6 milyar doları aşan değerlemeye ulaşarak unicorn (Unicorn şirketler 1 milyar dolar değerlemeyi aştığında tek boynuzlu at) girişimler arasına yer aldı. Şirketin 300 milyon dolarlık yatırımı dünyanın büyük metropollerinde aynı anda operasyonu büyütmek için kullanması bekleniyor. İki ay içinde iki tur tamamlayan Getir'de üçüncü turun liderliğini yeni yatırımcılardan Silikon Vadisi merkezli Sequoia Capital ve mevcut fonlardan New York merkezli Tiger Global üstlendi.Milyar dolarlık değerlemeye 5.5 yılda ulaşan Getir'in yatırım sonucunda kurucu 5 ortağın hisse oranı yüzde 60'ın üzerinde kalması açısından ilki oluşturdu. Nazım Salur, 300 milyon dolarlık yatırımı küresel bir teknoloji oyuncusu olmak için kullanacaklarını belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Almanya, Hollanda Fransa'da büyümeye odaklanacağız. 2 ay önce 128 milyon dolar yatırım yapan bir girişimin hemen sonrasında 300 milyon dolar yatırım alması sık rastlanan durum değil. 300 miyon dolarlık yatırım turuna Sequa ve Tiger'ın başını çektiği yatırım turunda daha önce bize yatırım yapan 8 yatırımcıdan 7'si yer aldı. 5.5 yılda bu değer artışını sağlayan girişim olmanın sebebi bizim bu fikri bulan ve uygulayan girişim olmamızdı."Projenin en başından büyük resmi gördüklerini vurgulayan Salur, şöyle konuştu: "Aldığımız bu yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin Unicorn'u olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki aylarda Almanya, Fransa ve Hollanda'da da Getir operasyonlarını başlatacağız. Pandeminin kontrol altına alınmasını takiben Brezilya'da da bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeyi arzuluyoruz."YATIRIMDAN elde edilen gelirin 25 milyon lirasını sahadaki elemanlara dağıtılacağını ifade eden Nazım Salur, "Bu işin kahrını çeken saha elemanları. Biz milyar doları aşan değerlemeye ulaştığımızda onlara sözümüz vardı. Bu sözümüzü tutuyoruz. Kıdeme göre ve bayilerimiz üzerinden de saha elemanlarına 25 milyon lira dağıtacağız. Onların emeğinin karşılığının bir bölümünü böyle ödemeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.SOSYAL medya hesabından Getir'le ilgili paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023 yılına kadar 1 milyar dolar değerlemeyi geçen 10 unicorn, yani Turcorn çıkarma hedefine adım adım ilerlediklerini söyledi. Bakan Mustafa Varank, "Aldığı son yatırımlarla 2.6 milyar dolarlık değerlemeye ulaşan Getir, Türkiye'nin ikinci Turcorn'u oldu" dedi.