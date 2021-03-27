Kaynarca Belediyesi’nde imzalar atıldı

Sakarya'nın Kaynarca Belediyesi'nde bir süredir sendikayla yapılan görüşmeler belli bir noktaya geldi. Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli'nin makamında bir araya gelen taraflar sıkı bir pazarlığa girdi. Yıllık enflasyon ve diğer kriterlerin göz önünde bulundurulduğu pazarlıkta konuşan Başkan Kefli, "Her zaman ve her koşulda çalışanlarımızın yanındayız. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Anca belli koşulları da göz önünde bulundurmak zorundayız" dedi.

Başkan Kefli ile Başkan Gökdemir arasında süren pazarlıklar masada son buldu. Kaynarca Belediyesi'nde çalışan işçilere 1 yıllık yüzde 14'lük zam verildi. İki başkanın 'hayırlı olsun' dilekleriyle imzaları attığı toplu iş sözleşmesi sonrasında günün anısına fotoğraf çekildi.