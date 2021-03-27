Mobil hizmet ile sokakta çalışan çocuk kalmayacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, salgın sürecinde okulların uzaktan eğitim sistemine geçmesiyle bir süre ara verdikleri okul ziyaretlerine yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber tekrar okullarda risk altında bulunan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler sunmaya devam ettiklerini söyledi. Bakan Selçuk, 81 ilde kurdukları 241 Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri'nin başta şehirlerin dezavantajlı bölgelerinde bulunan okullar olmak üzere 4 bin 123 okulla eşleştirdiklerini kaydetti.Selçuk, birimlerin ve okulların ortak değerlendirmesiyle tespit edilen çocuklara ve ailelerine ihtiyaçları doğrultusunda hizmetler sunduklarının altını çizerek, "Mobil Çocuk Sosyal Hizmet Birimleri'miz, risk grubunda olduğu değerlendirilen çocukların tespiti için bu okullara 7 bin kez ziyaret etti" ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, ziyaretler sonucunda 24 bini çocuk olmak üzere 59 bin görüşme gerçekleştirildiğini belirtti.Bakanlık, çocuk işçiliğinin önlenmesi amacıyla 81 ilde sokakta çalıştırılan çocuklara yönelik oluşturulan 274 mobil ekiple bugüne kadar toplamda 23 bin 900 çocuğa ulaştı. Çocuklar ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu sosyal hizmet ve yardımlar belirlenerek uygun olanlara yönlendirildi.