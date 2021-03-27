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Giriş Tarihi: 27.3.2021 11:58 Son Güncelleme: 27.3.2021 12:10

haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon TL kaynak aktarıldı...

AA
Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon TL kaynak aktarıldı...

haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için SYDV'lere 183,2 milyon TL kaynak aktardık" dedi.

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimleri için kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 183,2 milyon kaynak aktarıldığını açıkladı.

SYDV tarafından ulaştırılan yardımlara ilişkin bilgi veren Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" dedi.
Gıda yardımı yapılması için gönderilen kaynağın Ramazan ayı öncesinde ulaştırılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda SYDV'lere toplam 183,2 milyon tutarında kaynak aktardıklarını kaydetti.

Selçuk, aktarılan paranın, ihtiyaç sahiplerine hızlı bir şekilde ulaştırılması için SYDV'lerin titiz bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu: 183,2 milyon TL kaynak aktarıldı...
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