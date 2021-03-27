Son dakika haberi... Kamuda yeni mezuna garanti iş! Başkan Erdoğan duyurmuştu...

HALKIN YÜZDE 55'I GÜVENDE

Programda kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Kurum, şunları söyledi: "Her yıl 300 bin konut olmak üzere acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon konutun dönüşümünü 5 yıl içinde bitireceğiz. Şu anda da, sahada, yatırım değeri 81 milyar TL olan 272 bin 261 sosyal konut ve kentsel dönüşüm konutumuzun inşası devam ediyor. Şu ana kadar kamu ve özel sektör eliyle yapılan kentsel dönüşümle, TOKİ konutlarımızla ve yapı denetim sistemimizle ülkemizdeki binaların yüzde 55'ini güvenli hale getirdik, 45 milyondan fazla vatandaşımızı güvence altına aldık."