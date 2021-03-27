TOGÜ MTAL’den Kompost Üretim ve Biyolojik Ajan Tesisi

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında kurulan Türkiye'nin ilk Tarım temalı Meslek Lisesinde Kompost Üretim ve Biyolojik Ajan Tesisi sözleşmesi imzalandı. Toplam bütçesi yaklaşık 1.7 milyon TL olduğu bildirilen projelerle; üretilen kompostun sterilizasyonu, işlenmesi ve paketlenmesi ile ekonomik değere sahip bir ürün elde edilerek pazarlanabilecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi arasında 23 Haziran 2020 tarihinde imzalanan protokole bağlı olarak kurulan ve Türkiye'de bir ilk olan Tarım temalı meslek lisesi AR-GE merkezinde iki önemli projenin tanıtım toplantısı yapılarak taraflar arasında sözleşme imzalandı.

Toplantıya Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Tokat İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz, TOGÜ Genel Sekreteri Fatih Alhan, TOGÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, Müdür yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Hakan Polatcı ve Fatih Polat, Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Yusuf Yanar, Dr. Öğr. Üyesi Levent Gökrem ve projelerde görev alacak diğer öğretim üyeleri katıldılar.

ÇEVRECİ ÜNİVERSİTELER SIRALAMASINDA HEDEF İLK 200

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, üniversitenin Sıfır Atık projesinin bir parçası olacak Kompost Üretim Tesisi ve katı atık tesisi ile dünyadaki çevreci üniversiteler sıralamasında 412. sıradan ilk 200'lere inmeyi planladıklarını söyledi. Ayrıca güneş enerjisi santralimiz bu ay içerisinde ihaleye çıkıyor. Yenilenebilir enerji kapsamında güneş enerjisi santrali ile kendi elektriğimizin yüzde 40'ına yakınını üreteceğiz. Dünya üniversitesi olmak için İstanbul'da Ankara'da büyük şehirde olmak şart değil. Mevcut potansiyelimizi dünya standartlarına getirmek istiyoruz" dedi.

ORGANİK ATIKLARLA KOMPOST GÜBRE ÜRETİLECEK

TOGÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, 2021 yılında AR-GE merkezinde hayata geçirecekleri iki proje hakkında bilgiler aktardı. Erdal, projelerden ilkinde kampüs alanı içerisinde, 2000 metrekarelik bir alanda, yeni teknolojilerle, orta ölçekli bir kompost üretim tesisi kuracaklarını belirterek "Bu proje ile organik atıkların toplanıp parçalanması ve gerekli işlemlerden geçirilmesi ile kompost gübre üretiminin gerçekleştirerek, elde edilen gübrenin bitkisel üretimde doğal girdi olarak kullanılması amaçlanmaktadır" dedi.

TOKAT'TA ATIKLARIN EN AZ YÜZDE 50'Sİ ORGANİK

Erdal, proje çıktılarının aynı zamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde 2017 yılında başlatılan sıfır atık projesi hedeflerine de katkı sağlaması bakımından özel bir önem arz ettiğini ifade etti. Ülkemizdeki çöp depolama alanlarının büyük bir kısmını organik atıkların doldurduğunu ve Tokat'ın yıllık atık kompozisyonunda organik atıkların oranının yüzde 50'nin üzerinde olduğunu belirten Erdal, atık miktarını azaltarak, katı atık depolama alanlarının ömrünü uzatıp ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla organik atıkların geri kazanıma dönüştürülmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

BÖLGEDE BENZER BİR TESİS YOK

Tokat ve yakın çevresinde organik atıkların değerlendirildiği, kompost haline dönüştürüldüğü bir tesis bulunmadığını, kurulacak tesiste günlük 500-3 bin kilogram organik atığın işlenerek komposta dönüştürüleceğini ifade eden Erdal, "Üretilen kompostun sterilizasyonu, işlenmesi ve paketlenmesi ile ekonomik değere sahip bir ürün elde edilerek pazarlanabilecektir" dedi. Projelerin toplam bütçesinin yaklaşık 1.7 milyon TL olduğu bildirildi.