20 milyonun bilgilerini çaldırdı

Türkiye'nin
20 milyona yakın üye sayısı ve onbinlerce
restoranın kayıtlı olduğu uygulama
Yemeksepeti hacklendi.
Uygulamadaki kullanıcı bilgileri
çalındı. Çalınan bilgiler arasında
ad, soyad, doğum tarihi, telefon
numaraları, e-posta adresleri,
ev veya iş yeri adresleri ve giriş
şifreleri gibi önemli bilgiler var.
Kredi kartı bilgilerinin güvende
olduğunu aktaran Yemeksepeti,
Facebook ve Apple hesaplarına
dair bir ihlalin de söz konusu
olmadığını açıkladı. İhlali sosyal
medya hesaplarından duyuran şirket,
saldırının tespitinin ardından
gerekli önlemleri aldıklarını belirtti
ve konuyla ilgili Kişisel Verileri
Koruma Kurulu (KVKK), Ulusal
Siber Olaylara Müdahale Merkezi
(USOM) ve İstanbul Cumhuriyet
Başsavcılığı'na bilgi verildiğini
de bildirdi. Yapılan açıklamada,
"Kullanıcılarımızın Yemeksepeti
şifrelerini değiştirmelerini öneririz"
denildi. Uzmanlar şirketin
hacklenmesinin içeriden mi dışarıdan
mı olduğunun iyi araştırılması
gerektiğini vurguladı.