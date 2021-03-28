20 milyonun bilgilerini çaldırdı

Türkiye'nin20 milyona yakın üye sayısı ve onbinlercerestoranın kayıtlı olduğu uygulamaYemeksepeti hacklendi.Uygulamadaki kullanıcı bilgileriçalındı. Çalınan bilgiler arasındaad, soyad, doğum tarihi, telefonnumaraları, e-posta adresleri,ev veya iş yeri adresleri ve girişşifreleri gibi önemli bilgiler var.Kredi kartı bilgilerinin güvendeolduğunu aktaran Yemeksepeti,Facebook ve Apple hesaplarınadair bir ihlalin de söz konusuolmadığını açıkladı. İhlali sosyalmedya hesaplarından duyuran şirket,saldırının tespitinin ardındangerekli önlemleri aldıklarını belirttive konuyla ilgili Kişisel VerileriKoruma Kurulu (KVKK), UlusalSiber Olaylara Müdahale Merkezi(USOM) ve İstanbul CumhuriyetBaşsavcılığı'na bilgi verildiğinide bildirdi. Yapılan açıklamada,"Kullanıcılarımızın Yemeksepetişifrelerini değiştirmelerini öneririz"denildi. Uzmanlar şirketinhacklenmesinin içeriden mi dışarıdanmı olduğunun iyi araştırılmasıgerektiğini vurguladı.