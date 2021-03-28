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Giriş Tarihi: 28.3.2021

20 milyonun bilgilerini çaldırdı

20 milyonun bilgilerini çaldırdı
Türkiye'nin 20 milyona yakın üye sayısı ve onbinlerce restoranın kayıtlı olduğu uygulama Yemeksepeti hacklendi. Uygulamadaki kullanıcı bilgileri çalındı. Çalınan bilgiler arasında ad, soyad, doğum tarihi, telefon numaraları, e-posta adresleri, ev veya iş yeri adresleri ve giriş şifreleri gibi önemli bilgiler var. Kredi kartı bilgilerinin güvende olduğunu aktaran Yemeksepeti, Facebook ve Apple hesaplarına dair bir ihlalin de söz konusu olmadığını açıkladı. İhlali sosyal medya hesaplarından duyuran şirket, saldırının tespitinin ardından gerekli önlemleri aldıklarını belirtti ve konuyla ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verildiğini de bildirdi. Yapılan açıklamada, "Kullanıcılarımızın Yemeksepeti şifrelerini değiştirmelerini öneririz" denildi. Uzmanlar şirketin hacklenmesinin içeriden mi dışarıdan mı olduğunun iyi araştırılması gerektiğini vurguladı.
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20 milyonun bilgilerini çaldırdı
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