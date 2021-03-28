Borsa İstanbul’un Başkanı yeniden Prof. Erişah Arıcan oldu

Borsa İstanbul'un önceki gün yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni yönetim kurulu belirlendi. Borsa İstanbul yerleşkesinde gerçekleştirilen toplantıda mevcut yönetim kurulunda başkan olarak görev yapan Prof. Dr. Erişah Arıcan bu göreve yeniden seçilirken, genel müdürlük görevine ise Korkmaz Ergun getirildi.Yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin yapılan oylama sonucunda Işınsu Kestelli bağımsız yönetim kurulu üyesi, Ahmed Ali Al-Hammadi ve Korkmaz Ergun ise yönetim kurulu üyesi olarak yeni yönetim kurulunda yer aldı. Prof. Dr. Erişah Arıcan görevine devam ederken, Yunus Arıncı, Metin Kıratlı, Prof. Dr. Fahrettin Altun, Prof. Dr. Cem Demiroğlu ve Tevfik Eraslan'ın üyelikleri de devam etti. 2020 faaliyet yılına ilişkin Yıllık Entegre Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu, 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ilişkin yıl sonu bilançosu ve kâr/zarar tablosu onaylandı. 2020 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi ve kâr dağıtım hususunda yönetim kurulunun teklifi görüşülerek karara bağlanarak kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi.Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nde 1997'de tamamlayan Korkmaz Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışma hayatına başladı. Lisans üstü çalışmalarını ise Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı'nda tamamlayan Ergun, Kotasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.