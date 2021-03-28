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Giriş Tarihi: 28.3.2021 16:17

Büyük liman vinci taşıyan geminin 'ndan geçişi başladı

AA
Büyük liman vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı

'in Dalian Limanı'ndan Tekirdağ'daki Asyaport Limanı'na büyük liman vinci taşıyan geminin, 'ndan geçişi başladı.

Güney Kore bayraklı "Hanjin Leader" adlı 152 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki gemi, saat 11.00'de boğaza giriş yaptı.

Çin'den yüklediği 65 metre yüksekliğindeki liman vinçlerini Asyaport Limanı'na götüren "ağır yük taşıyıcısı" özelliğindeki 14 bin 462 grostonluk gemi, saat 12.30'da Çanakkale önlerine ulaştı.

Hanjin Leader, yapımı süren "1915 Çanakkale Köprüsü"nün altından da özel izinle geçişini gerçekleştirecek.

Geminin geçişi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda herhangi bir kapanma yaşanmadı.

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Büyük liman vinci taşıyan geminin Çanakkale Boğazı'ndan geçişi başladı
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