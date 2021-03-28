Kanal İstanbul projesi askıya çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi için imar planlarının onaylandığını ve askıya çıkartıldığını belirterek, "Bu çerçevede adımlarımızı da hızlı bir şekilde atmak suretiyle İstanbul'umuza Kanal İstanbul Projesi'ni de kazandırıyor olacağız" dedi. Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin daha önce 1/100.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarının askıya çıkarıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızdan gelen talepleri, belediyelerimizden, kamu kuruluşlarımızdan gelen talepleri, yapılan itirazları değerlendirdik ve 1/100.000'lik planımızı geçen hafta itibarıyla askıya çıkardık. 1/5.000, 1/1.000 uygulama imar planlarını onaylamış ve askıya çıkarmış bulunuyoruz."