Otel çalışanları 7 Nisan’da aşılanmaya başlıyor

Küresel salgında büyük kan kaybına uğrayan turizm sektörünü aşı heyecanı sardı. Sağlık Bakanlığı'nın sektör çalışanlarına aşıda öncelik verilmesi kararıyla rahat bir nefes alan turizmciler, hazırlıklarını büyük bir hızla sürdürüyor. Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, turizm hizmeti veren tesislerin yıl boyunca kesintisiz olarak açık kalmasını sağlamak amacıyla aşılama çalışmasına 7 Nisan tarihinden önce başlanacağını belirtti. Yetkililer, "Güvenli Turizm Sertifikalı" olarak hizmet verecek olan konaklama yerlerindeki turizm çalışanlarının aşılama programının nisan ayı içerisinde bitirileceğini açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre, ilk etapta halen açık olan ve Güvenli Turizm Sertifikası'na sahip otellerin çalışanları aşılanacak.Söz konusu aşılama programı öncesinde turizmin başkenti olarak bilinen Antalya'da sezon öncesi hazırlıklara hız verildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ve Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri kayıt işlemlerinin sonuna gelindiğini açıkladı. Kentin önemli turizm destinasyonlarından biri olan Belek Turizm Merkezi, Alanya ve Kemer ilçelerinde de alınan aşı kararıyla birlikte sezon öncesi hazırlıklarını aralıksız yürütüyor. Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, aşılama programının Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ile çalışmaların koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.Güvenli Turizm Sertifikası ile tüm dünyaya örnek bir model geliştirdiklerini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu konsepti bir adım ileriye taşıyarak yine dünyaya örnek olacak, öncü bir uygulamayı gerçekleştireceğiz. 2021 sezonun ülkemiz için çok iyi geçeceğini düşünüyoruz" diye konuşmuştu.Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi: "Türkiye genelinde bakanlığımız ve Bilim Kurulu'nun uygun gördüğü gruplar, Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü vasıtasıyla aşı olacaklar kaydediliyor. 65 yaş üstü gruplarda, eğitim çalışanlarının aşılama listeleri sürdürülecek. İsim listeleri tamamlanmak üzere. Listeler ve bilgiler hedef nüfusumuza ilave edilecek. O kişilerin aşılarının nasıl ve hangi dozlarda yapılacağı belirleniyor." Yapılan açıklamada ayrıca 'Güvenli Turizm Programı' çerçevesinde turizm personelinin öncelikli olarak aşılanması için kayıt sisteminin bitmek üzere olduğu ifade edilerek, "Turizm Personeli Aşılama Kayıt Sistemi hayata geçti. ttps://turizmpersoneli. tga.gov.tr adresinden kayıtları almaya başladık. Hatta bitmek üzere" denildi.