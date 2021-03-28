Ramazan öncesi ihtiyaç sahiplerine destek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Ramazan ayı öncesinde temel gıda gereksinimlerinde kullanılmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na (SYDV) 183.2 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.SYDV'ler tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardımlara ilişkin yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk, "Her il ve ilçede kurulu bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, muhtaç hanelerin ihtiyaçlarının karşılanması için yıl boyunca ayni ve nakdi olarak gıda yardımı yapıyoruz. Buna ek olarak her yıl Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde de ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik birer periyodik pay tutarında ilave kaynak aktarıyoruz" bilgisini paylaştı.