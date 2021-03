Turizm gelirleri bu yıl yüzde 30 artacak

Pandemiye rağmen Türkiye'deki yatırım planlarını aralıksız sürdüren Radisson Group, bu yıl 3 yeni otel açmaya hazırlanıyor. 2025 yılına kadar 50 otel ve 10 bin yatağa ulaşmayı hedeflediklerini hatırlatan Radisson Hotel Group Afrika ve Türkiye Başkan Yardımcısı ve İş Geliştirme Direktörü Ramsay Rankoussi, "Türkiye'ye verdiğimiz taahhüdü yerine getiriyoruz" dedi. Rankoussi ile grubun Türkiye planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.2020 zorluklarla dolu bir yıldı ama bu beraberinde öğrenmeyi getirdi. Bizim misyonumuzda herhangi bir değişiklik olmadı. 5 yıllık kalkınma planımızı aynı şekilde uygulamaya devam ediyoruz. Sadece bizim özelimizde değil, turizm sektörü, 2020'de 2019 yılına göre yüzde 80'lere varan gelir kaybı yaşadı. Ancak bizi 2020'den daha iyi bir yıl bekliyor. Bu yıl, 2020'ye göre gelirde yüzde 30'luk bir artış öngörülüyor. 2019'a göre kayıp hâlâ yüzde 50'lerde olsa da geçen yıla göre artıya geçmek umut verici.İnsanlar seyahat etmeye hazır. Herkesin sorduğu soru ise gittikleri ülkede karantinaya alınıp alınmayacakları. Turist karantinaya alınmadan kendini güvende hissetmek istiyor. Birçok ülkede aşılama çalışmaları başladı. Bu ülkeler nezdinde seyahat koridorlarını açacaktır.Normalleşme sürecinde ekonomik, sosyal ve sağlık dengesinin kuruluyor olması lazım. Her ülke kendi dengesine göre hareket ediyor. Türkiye bu süreci güzel yönetiyor. Aşılama arttıkça tam normalleşmeye gideceğinin de işaretini veriyor. Bunlar turizm için pozitif adımlar.Bizim Türkiye'ye otel sayımızı 50, yatak kapasitemizi ise 10 bine çıkartacağız diye bir taahhüdümüz vardı. Bu yıl üç otel açıyoruz. Mayısta Bodrum'da Radisson Collection otelimiz hizmete giriyor. Aynı zamanda İzmir Aliağa'da bir otel daha açıyoruz. Artaş Grubu'nun Kayseri Erciyes Dağı'nda hayata geçirdiği oteli de Radisson Blu markasıyla yılsonunda açıyoruz. 2022'de ise İstanbul Esenyurt, İstanbul Çamlıvadi ve Bursa'da üç otelimiz açılacak. Operasyonda olanlar ve açılacaklarla birlikte Türkiye'de 32 otele ulaştık. Türkiye, grubumuz için fokus bir ülke. O nedenle bizim için çok kıymetli bir pazar.Bir yıl önceye geri baktığımızda iki önemli konu vardı. Biri işlerimiz bir diğeri de yatırımcılarımız... Bu süreçte nakit akışının kontrollü gidebilmesi önemliydi. Biz işletmeci bir grubuz. Yatırımcılarımızın maliyetlerini minimuma çekmek için çalıştık. Çalışanların işlerinin güven altında tutulması en önemli diğer konu başlığımızdı. Her ülke çalışanlara devlet desteği sağlamadı. Biz de çalışanlarımızın iş garantisini sağlamaya odaklandık. 2023'ten itibaren eski senaryoya döneceğimize inanıyoruz.Türkiye turizm sektörüne kredi ve istihdam destekleri sağladı. Global bir oyuncu olarak bu destekleri nasıl yorumluyorsunuz?Ortadoğu ve Afrika pazarında böyle bir devlet desteği yok. Bu açından verilen ilave destekler çok kıymetli. Avrupa pazarına baktığımızda evet birçok ülke çalışanlarını desteklemiş durumda ama Türkiye özellikle destinasyon pazarlamasında Avrupa'ya göre çok daha etkili çalışmalar yapıyor. Turizmin yeniden canlanabilmesi için sınırların açık olması, özel sektörün desteklenmesi ve bu konuda çok hızlı aksiyonların alınıyor olması açısından diğer ülkelerle mukayese ettiğimizde Türkiye çok daha önde.Radisson Collection, Radisson Blu, Radisson ve Park Inn by Radisson markaları ile hizmet veriyoruz. Radisson Red ve Radisson Individuals markaları ile ilgili de yakında imza duyuruları yapacağız. Radisson Individuals, pandemiyle birlikte bağımsız hareket etmek isteyen yatırımcılar için geliştirdiğimiz bir marka. Türkiye'de bu markanın çok hızlı büyüyeceğini düşünüyoruz.