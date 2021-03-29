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Giriş Tarihi: 29.3.2021 09:15 Son Güncelleme: 29.3.2021 09:15

: ’da bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek fiyatları ne kadar oldu? (29 Mart 2021)

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’da bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 29 Mart 2021

Piyasalarda haftanın ilk günü itibariyle hareketliliği yaşanıyor. ’dan canlı ve güncel rakamlar bilgisi gelirken gram bugün 450 lira, çeyrek altın 727 liradan işlem görüyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce 29 Mart Pazartesi itibariyle yukarı yönde seyreden altın fiyatları canlı ve anlık takibini yapmaya başladı. Sabah saatlerinden itibaren dolar kuru karşısında ellerindeki değerli metali bozdurmak isteyenler için , 29 Mart Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. İşte son dakika güncel ve canlı rakamlar…

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar eşliğinde altın fiyatları merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce altın fiyatları ne kadar, 29 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son aylarda düşüşe geçen sarı metalin bugün itibariyle yükselişe geçmesi piyasaları hareketlendirirken Mart ayı sonuna doğru nasıl bir grafik izleyeceği merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 MART 2021

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak gram altın 450 TL, çeyrek altın 727 TL, 22 ayar bilezik 404 liradan güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 404,86

SATIŞ: 434,52

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.862,78

SATIŞ: 2.919,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.450,00

SATIŞ: 1.484,00

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STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.962,00

SATIŞ: 3.043,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.968,00

SATIŞ: 3.014,00

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ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 742,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 450,47

SATIŞ: 450,53

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STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’da bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Mart 2021)
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