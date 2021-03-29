ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Kapalıçarşı’da bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? (29 Mart 2021)

Son dakika… Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar eşliğinde altın fiyatları merak ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce altın fiyatları ne kadar, 29 Mart 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Özellikle son aylarda düşüşe geçen sarı metalin bugün itibariyle yükselişe geçmesi piyasaları hareketlendirirken Mart ayı sonuna doğru nasıl bir grafik izleyeceği merak ediliyor. Son dakika altın fiyatları canlı ve güncel!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 29 MART 2021

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri milyonların merak ettiği konuların başında geliyor. Son olarak gram altın 450 TL, çeyrek altın 727 TL, 22 ayar bilezik 404 liradan güne başlarken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şöyle;