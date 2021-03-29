Ayakkabı sektörünün küresel vitrini! Binlerce yeni model AYMOD’da görücüye çıkıyor

Dünya ayakkabı sektörünün en büyük buluşmalarından bir olan AYMOD - Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem ile kapılarını açıyor. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD), Türkiye Ayakkabı Sektörü Araştırma Geliştirme Eğitim Vakfı (TASEV) işbirliği, T.C Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle organize edilen AYMOD Fuarı, bu yıl 64'üncü kez ziyaretçilerine ev sahipliği yapacak. 31 Mart – 3 Nisan 2021 tarihleri arasında CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan fuarı, binlerce sektör profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

İTALYA 20 FİRMA İLE MİLLİ KATILIM SAĞLAYACAK

MICAM Fuarı organizatörü İtalyan Ayakkabı Üreticileri Derneği'nin (ASSOCALZATURUFICI) dünya ticaretinde yeşil alan olarak ilan edilen İstanbul'da AYMOD Fuarı'nı tercih ederek, ülkesinin dünyaca ünlü 20 firmasıyla fuardaki yerini alacak olması, sektörün AYMOD Fuarı'na olan güvenini bir kez daha ortaya koyuyor. Ayakkabı sektörüne yön veren 1.000'in üzerinde markanın ürünlerini sergileyeceği fuara, Ukrayna da sektördeki en büyük birliği olan 'Ukrainian Leather and Shoes Union' ile destek veriyor. Kadın - erkek ayakkabısından çocuk ayakkabılarına kadar klasik, spor ve el yapımı binlerce yeni modelin yer alacağı fuarda 2021 - 2022 Sonbahar/Kış sezonu ürünleri uluslararası sektör profesyonellerinin beğenisine sunulacak. Dünyanın dört bir yanından 30 bini aşkın sektör profesyonellerinin katılacağı fuarda, ayrıca Rusya'dan Ukrayna'ya, ABD'den Avrupa'ya kadar 50'nin üzerindeki ülkeden alım heyeti ağırlanacak.

B2B İŞ GÖRÜŞMELERİ TİCARETİ ARTTIRACAK

Başta Türkiye olmak üzere Rusya, Ukrayna, Pakistan, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Gürcistan, İran, Irak ve Ürdün gibi yakın coğrafyada yaşayan 600 milyona yakın insanın ayakkabı ihtiyacını karşılar nitelikteki fuarda, B2B ikili iş görüşmeleri de gerçekleştirilecek. Katılımcı firma ve ziyaretçilere yeni iş fırsatlarının sunulacağı fuarda, özel etkinlikler ve seminerler de düzenlenecek.

SEKTÖR 2023 YILI HEDEFİNE KİLİTLENDİ

2 milyar dolarlık 2023 yılı hedefine kilitlenen Türk ayakkabı sektörü, 150 milyar dolarlık dünya ayakkabı sektöründeki rolünü her geçen gün arttırıyor. Türkiye'de 12 bine yakın işletmeyle 300 bin kişiye istihdam sağlayan Türk ayakkabı sektörü, Pandemi nedeniyle zorlu bir yılı geride bıraktı. Sektör fuarın da etkisiyle ihracatına yeni bir boyut kazandıracak.

FUARLARA KATILIMDA HES KODU ZORUNLULUĞU

Her yıl gerçekleştirdiği 40'ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme döneminde fuarlarda katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığını güvence altına alarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlem aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi. Fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapılırken, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuluyor. Aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırılırken; fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması yapılıyor.