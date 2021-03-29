Başkan Öztekin: 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için biz de varız

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, seçim öncesi sözünü verdiği 53 projeden biri olan Enerji Verimliliği Ofisi'ni yakın zamanda hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Bakan Dönmez'e proje hakkında bilgi veren Başkan Öztekin proje sayesinde '' İlçe sakinlerinin enerji tasarrufu konusunda bilinçlenmesi sağlanacak. Evlerde ve işyerlerinde yapılabilecek akıllı sistemler vatandaşlara tanıtılacak. Temel enerji verimliliği uygulamaları ve buna uygun projelerin teşvik edilmesi gibi konularda çalışacak olan Enerji Verimliliği Ofisi ile daha güzel, daha temiz bir Kağıthane amaçlamaktayız'' diye konuştu.

Başkan Öztekin; ''Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomik reform paketini açıkladığında 'Enerjide dışa bağımlılığı azaltan politikaları etkin şekilde uygulamayı sürdüreceğiz.' demişti. Biz de yerelde Cumhurbaşkanımızın bu politikasını desteklemek adına ivedilikle çalışmalara başladık. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için biz de varız.'' dedi.

Bakan Dönmez mevcut çalışmaları tek tek incelerken projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Başkan Öztekin'e başarılar diledi.

Başkan Öztekin de destek ve ilgilerinden ötürü Bakan Dönmez'e teşekkür etti. Ziyaretin sonunda Başkan Öztekin, Bakan Dönmez'e içerisinde ilçenin tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtıldığı çikolata kütüphanesini hediye etti.