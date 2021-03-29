Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

Kripto paralar, özellikle pandemi döneminde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Başta Bitcoin olmak üzere, LTC, XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. Binance gibi dünyanın öncü borsalarında ve BTC Türk, Thodex gibi Türk kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mart Pazartesi sabah saatleri itibariyle BTC, XRP, LTC fiyatları...
BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI
1 Bitcoin = 449,666.11
LITE COIN NE KADAR? LTC FİYATI TL KARŞILIĞI
1 LTC = 1,569.89
1 ROPPLE NE KADAR? XRP FİYATI TL KARŞILIĞI
BITCOIN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?
Son günlerde dünyanın gündeminde olan kripto para birimi Bitcoin fiyatlarındaki rekor yükselişle beraber adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında biyografi kısmına koyduğu etiketle fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran bu yatırım aracı dikkatleri üzerine çekiyor.
BITCOIN NEDİR?
Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.
Bitcoin sahibi olmak için çeşitli platformlar üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alabilirsiniz...