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Giriş Tarihi: 29.3.2021 10:24 Son Güncelleme: 29.3.2021 10:28

ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

Kripto para piyasasında boğa sezonu yaşanması nedeniyle, başta BTC olmak üzere neredeyse tüm kripto para birimleri yükselişte. Fiyatlardaki hareketlilik sebebiyle de yatırımcılar BTC, XRP, LTC fiyatlarını araştırıyorlar. Alınan son verilere göre , , , ve ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 29 Mart Pazartesi kripto para piyasası ve Bitcoin, Ethereum, XRP ve LTC fiyatları...

Kripto paralar, özellikle pandemi döneminde yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Başta olmak üzere, LTC, XRP gibi kripto para birimlerinin fiyatları da merak konusu oluyor. Binance gibi dünyanın öncü borsalarında ve BTC Türk, Thodex gibi Türk kripto para borsalarında mevcut fiyatlara göre, Bitcoin ne kadar, kaç TL? İşte, 29 Mart Pazartesi sabah saatleri itibariyle BTC, XRP, LTC fiyatları...

BITCOIN NE KADAR? BTC FİYATI TL KARŞILIĞI

1 Bitcoin = 449,666.11

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

ETHEREUM NE KADAR? ETH FİYATI TL KARŞILIĞI

1 = 13,787.04

Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

LITE COIN NE KADAR? LTC FİYATI TL KARŞILIĞI

1 LTC = 1,569.89

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

1 ROPPLE NE KADAR? XRP FİYATI TL KARŞILIĞI

1 Ripple = 4.52
Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları

BITCOIN NEDİR, NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Son günlerde dünyanın gündeminde olan kripto para birimi fiyatlarındaki rekor yükselişle beraber adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabında biyografi kısmına koyduğu etiketle fiyatlarında rekor üstüne rekor kıran bu yatırım aracı dikkatleri üzerine çekiyor.

BITCOIN NEDİR?

Bitcoin herhangi bir merkez bankası, resmi kuruluş, vs. ile ilişiği olmayan elektronik bir para birimidir. Virgülden sonra 100-milyonuncu basamağa kadar birimlere ayrılabilir. Ayrıca Derin Ağ'da en çok kullanılan para birimidir.

Bitcoin sahibi olmak için çeşitli platformlar üzerinden gerçek para birimleri karşılığı satın alabilirsiniz...

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
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Bitcoin ne kadar, kaç TL? 29 Mart BTC, XRP, LTC fiyatları
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