Bu ay ÇAYKUR destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Binlerce üreticinin gözü o açıklamada!

Doğu Karadeniz'deki çay üreticileri yeni sezona hazırlanırken ÇAYKUR destekleme ödemeleri için gözünü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevirmişti. Ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağı beklentileri bulunurken "ÇAYKUR destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÇAYKUR destek ödemeleri için henüz net bir tarih bulunmuyor.

ÇAYKUR DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılan çay tarımı Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç ürünü olarak da kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli olan bu ürününün desteklenmesi için çeşitli ödenekler sağlanıyor. Çay üreticilerinin gözü de kulağı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek olan ÇAYKUR destekleme ödemleri açıklamasına çevrildi.