Bu ay ÇAYKUR destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Binlerce üreticinin gözü o açıklamada!

Doğu Karadeniz'deki çay üreticileri yeni sezona hazırlanırken ÇAYKUR destekleme ödemeleri için gözünü Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevirmişti. Ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağı beklentileri bulunurken "ÇAYKUR destekleme ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları da yanıt aramaya başladı. ÇAYKUR destek ödemeleri için henüz net bir tarih bulunmuyor.
ÇAYKUR DESTEKLEME ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin'de yapılan çay tarımı Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığı gibi ihraç ürünü olarak da kullanılıyor. Bu açıdan oldukça önemli olan bu ürününün desteklenmesi için çeşitli ödenekler sağlanıyor. Çay üreticilerinin gözü de kulağı da Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelecek olan ÇAYKUR destekleme ödemleri açıklamasına çevrildi.
ÇAYKUR DESTEKLEME ÖDEMELERİ YATTI MI?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaş çay desteleme ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz net bir tarih bilinmiyor. Buna göre çay üreticisi olan ve destekleme ödemesi almaya hak kazanan çay üreticileri 29 Mart Pazartesi gününden itibaren Çaykur yaş çay destekleme ödemelerini almaya başlayacakları söylentiler arasında yer alıyor.
Mazot gübre desteği ödemeleri yarın itibariyle 81 ilde başlıyor. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçiye, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, IPARD kapsamında 15 ilde uygulanacak olan ikinci etap LEADER Tedbiri Yerel Eylem Grupları Lansman Toplantısına katıldı.
Programda konuşan Bakan Pakdemirli, çiftçilerimize bir müjde verdi.
Mazot ve gübre desteklerinin yarını itibariyle ödeneceğini bildiren Bakan Pakdemirli; "Mazot gübre desteğini yarın itibariyle 81 ilde ödemeye başlayacağız. Toplam 2 milyon 103 bin 884 çiftçimize, 4 milyar 79 milyon 656 bin 503 lira destek ödemesi yapacağız." açıklamasında bulundu