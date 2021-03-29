KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği - bitti mi, ne zaman bitecek? Kısa Çalışma Ödeneği'nde sona gelindi!

Kısa Çalışma Ödeneği ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelmişti. Ödeneğin bu ay sona ereceğini ifade eden Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz." dedi. Bu açıklama ile beraber binlerce kişi "Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi, ne zaman bitecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Buna göre Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart itibarıyla sona erecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Geçtiğimiz seneden bu yana sağlanan maddi destek bu süreçte vatandaşların ekonomik açıdan mağduriyetinin önüne geçmek amacıyla sağlanmıştı. Bu kapsamda gözler konuyla ilgili olarak gelecek açıklamaya çevrilmişti. Geçtiğimiz haftalarda açıklamaya yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan son noktayı koydu ve tarihi duyurdu.