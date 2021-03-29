Çaldığı makinelerle Bitcoin üretecekti! Kıskıvrak yakalandı!





ÇALDIĞI MAKİNELER İLE BİTCOİN ÜRETMEK İÇİN DEPO KİRALAMIŞ



Şüphelinin Gebze Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir depo kiraladığını ve çalıştığı iş yerinden çaldığı cihazları bu depoya götürdüğünü belirleyen JASAT ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Kiraladığı iş yerinde çaldığı makineler ile Bitcoin üretimi yapmayı planladığı belirlenen A.K. gözaltına alınırken, ele geçirilen makineler de sahibine iade edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan A.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.