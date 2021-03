Düve üretim merkezi ile hayvan ithalatı azalacak

Erzincan'da düve üretimini destekleyerek hayvancılığın geliştirilmesi ve hayvan üretiminin artırılması amacıyla başlanılan 500 başlık düve üretim merkezi için Holştayn, Simental ve Mondofon cinsi düveler üretim merkezine geldi.

Tarım ve Orman Bakanlığından alınan 2 milyon 500 bin liralık hibe ile toplamda 14 milyon liraya mal olan düve üretim merkezinde hayvan ithalatının azaltılması amaçlanıyor. Merkeze getirilen Holştayn, Simental ve Mondofon cinsi düveler tohumlandıktan sonra Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 40 desteklemesi ile çiftçilere satılacak. 53 bin metrekare açık alan üzerinde 5 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olan merkezde 850 metrekare kaba yem deposu, 6 silaj deposu, idari bina ve çoban evi de bulunuyor.

YÜZDE 40 HİBE İLE SATILACAK

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay: "Bu merkezimiz Tarım ve Orman Bakanlığının 30 il için verdiği proje ile yapılmış oldu. 30 ilin sadece 9 ilde bu proje hayata geçirdi. Burası Ticaret ve Sanayi Odası ile ortaklaşa kurduğumuz bir düve üretim çiftliği. Bu çiftliğimiz toplam 5 bin 200 metrekare kapalı ahır alanı, 850 metrekare kaba yem deposu, silaj havuzları, idari bina ve çoban evinden ibarettir. Toplam çiftliğimiz 53 bin metrekare bir alana kurulu. Burada Mondofon, Simental ve Holştayn olmak üzere üç ırktan Avusturya ve Çekya'dan getirdiğimiz hayvanlarımız mevcuttur. Burada ki amaç yurt dışından ithalatı azaltmak. Türkiye içerisinde imalatı artırmak.Bakanlığımızın yaptığı projeye ile ülkenin düve ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulmuş bir çiftliktir. Çalışmalarımız bu yönde devam etmektedir. Burada 11-14 aylık arasında getirdiğimiz bu hayvanların tohumlamaları yapılıyor. Tohumlama yapıldıktan sonra çiftçimize satışa sunulacak. Bu yine Tarım Orman Bakanlığımızın yüzde 40 hibe hayvan projesi dahilin de çiftçilerimiz bu hayvanları buradan alabileceklerdir. Bilindiği üzere yüzde 40 hayvan hibelerinde, gebe düvelerde 5 bin 600 TL hibesi var. Boş düvelerde ise 3 bin 200 TL hibesi var. Bu Erzincan dahil tüm çevre illerde buradan alabilme haklarına sahipler. Çünkü bu hayvanları alabilmek için öncelik düve üretim merkezleri ve ari işletmeler olmaktadır.

ERZİNCAN'I BİR ÜRETİM MERKEZİ HALİNE GETİRMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ

Bu üretim merkezinde ürettiğimiz hayvanların sütleri, yavruları bütün Türkiye'ye dağıtılacak. Sütün olmadığı yerde üretim olmaz. Sütün olmadığı yerde et olmaz. Ülkemizde et ve süt her zaman sıkıntıya düştüğü için Erzincan'ı bir üretim merkezi haline getirmeyi hedeflemekteyiz. İnşallah bunu en iyi şekilde hep birlikte başaracağımıza inanmaktayız. Bu Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı bir projedir. Toplam bize 14 milyon TL'ye mal oldu projenin tamamı. Toplamda 2 buçuk milyon TL bir hibemiz gelecek. Bakanlığımız bu konuda bu tarz üretim yapan çiftliklere de her türlü desteğini sağlıyor. Erzincan için güzel bir yatırım oldu. Tüm Erzincan çiftçisine ve çevre illere hayırlı olsun" dedi.

KAN ANALİZ LABORATUARI KURULUYOR

Erzincan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Faruk Günay, bundan sonraki hedefimiz de bir kan analiz laboratuarımız kurmak. Bu proje de Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA ) tarafından onaylandı KUDAKA'ya yaptığımız bu proje ile bundan sonra Eylül gibi Erzincan ve çevre illerden kan analizleri yapılan boş düveleri alarak burada yetiştireceğiz. Yani sürekli dışarıdan yurtdışından getirmeyeceğiz. Hedefimiz bu getirdiğimiz hayvanların yavrularını ve daha önceden getirdiğimiz hayvanların yavrularının kan testlerini yapıp, burada üretip tekrar çiftçimize satışa sunulacaktır" diye konuştu.

DAMIZLIK TALEPLERİ SON YILLARDA GİDEREK ARTTI

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, ise "Son yıllarda giderek artan damızlık talepleri karşısında ülkemizde damızlık amaçlı işletmelerin kurularak sektörde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların ihtiyacı olan damızlıkların sağlanması önemli bir ihtiyaç haline geldi. Bu ihtiyaç sonucunda Bakanlar Kurulu'nun 2016 yılında aldığı Karar ile Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesine İlişkin Karar yayımlanarak 500 başlık düve üretim merkezleri kurulmasının önü açıldı. Bu Kararlar ile gerek yurt içi ve gerekse yurt dışından temin edilecek damızlık vasfına sahip henüz tohumlama yaşına gelmemiş dişi materyal tohumlama yaşına kadar yetiştirilecek. Tohumlama sonrasında 3-7 aylık gebe düveler damızlıkçı işletmelere satılabilecek. Damızlık düve üretim işletmeleri Bakanlıkça belirlenecek olan; kültür ırkı hayvan varlığı yüksek, sütçü ve etçi ırkların daha çok yetiştirildiği hayvancılık potansiyeli yüksek olan illerde 500 baş ve üzeri kapasite şeklinde kurulabilecek. Erzincan'da faaliyete geçen bu düve üretim merkezinin Erzincan'a ve bölge halkına hayırlı olsun" dedi.