Gaziantep’te geliştirdi 5 milyon kişi oynadı

Türk oyun sektörü yeni girişimler sayesinde hem büyüyor hem de küresel pazardaki gücünü artırıyor. Özellikle Türkiye'nin genç nüfusu ve mobil teknolojilerin yaygın kullanımı sürekli büyümeye imkân veriyor. Yapılan yatırımlar sayesinde global pazarda her geçen gün kendini bir adım öne taşıyan Türk oyun sektöründe yeni bir başarı hikayesi Gaziantep'ten geldi. Gaziantep OSB Teknokent'te faaliyet gösteren Tenet Games'in geliştirdiği Get Rich! 3D sanal marketlerde 5 milyon kez indirildi. Tenet Games Kurucusu Murat Kul, katıldığı Supersonic Superstars yarışmasında büyük ödüle layık görülen üç oyundan ilki olarak 75 bin dolarlık büyük ödülü kazandı. Oyun şu anda Norveç, Danimarka ve Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinde en çok oynananlar arasında birinci sırada yer alıyor.Get Rich 3D isimli mobil video oyunu; araba yarışı konsepti, tekniği ve tasarımıyla oldukça önemli bir popülerite yakalayarak başta Amerika ve Avrupa olmak üzere 170 ülkede oynanıyor. Çıkış tarihi üzerinden üç ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen bu başarıya ulaşan oyun 15 ülkede en çok indirilen ilk 5 oyundan biri oldu.Tenet Games kurucusu Murat Kul, simülasyon türünde oyunların online marketlerde yayınlanan listelerde üst sıralara yerleştiğini belirtti. Kul, "Türkiye oyun sektörü sosyal medya platformları sayesinde gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz dijital oyunlar konusunda yüksek bir potansiyele sahip. Simülasyon türünde oyun yapmaya karar verince gördüğüm videoları gözden geçirmeye başladım. Çok fazla online finans uygulaması reklamına denk geldiğimi fark ettim ve bunun doğasında bir Hyper Casual oyun olduğuna tanık oldum. Tüm yapman gereken iki tuşla alıp satmaktı. Hızlıca elimdeki aktifleri kullanarak bir prototip yaptım ve SuperSonic'e CPI testi için gönderdim. Bu oluşum ilk başta 0.27 dolar gibi düşük bir CPI'ye sahipti ve bu durum Supersonic ekibinin dikkatini çekti. Get Rich'in pazarlanabilirlik potansiyelini fark ettiler ve birlikte çalışmak için hızlı bir şekilde Slack ile iletişime geçtiler" dedi.OYUNUN elde ettiği başarıya değinen Murat Kul, "Pandemi nedeniyle insanlar evlere kapandı ve evden yapılabilecek şeyler listesine en üst sıradan giren şey para kazanmak oldu. Bu oyunda potansiyeli fark ettikten sonra Super- Sonic ile oyunun da ismi olan, 'Zengin Ol' temasına uygun olacak şekilde geliştirdik ve oyunculara bu hissi vermekte belli oranda başarılı olduk. Kısa dönemde, bir oyun daha yayınlamak istiyorum ve yeni ekip arkadaşları arıyorum" şeklinde konuştu.