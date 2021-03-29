Gözler Turex halka arz tarihinde! Turex Turizm halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş ise yatırımcıları borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesine neden olurken Turex Turizm'in halka arz edileceği tarih binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı "Turex halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Turex'in halka arz edileceği pay satış fiyatının 12 lira olması öngörüler arasında yer alıyor.
TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?
Gelen bilgilere göre; Sermaye piyasası tabanlı fonlama sistemini tercih eden Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz edilecek payın 270 milyon TL olması beklenirken öte yandan 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da duyuruldu.
TUREX TURİZM HALKA ARZ EDİLECEK!
Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan'da talep toplanacak. Bu şirket de 'eşit dağıtım yöntemi' ile halka arz olacak. Talep toplamında pay başına fiyat 12 TL olarak belirlenirken halka arz büyüklüğünün 270 milyon lira olması öngörüler arasında yer alıyor.
Gelen bilgilere göre şirketin halka açıklık oranı da yüzde 20,83 olacak. Tureks Turizm, halka arz gelirinden şirketin payına düşecek nakdin yüzde 70-80'inin planlanan yatırımların finansmanında yüzde 20-30'luk kısmını da kısa vadeli banka kredilerinin kapatılmasında kullanacak.
SPK'nın açıklamasında ayrıca, Tureks Turizm Taşımacılık'ın mevcut ortaklarından Kiler Holding'in sahip olduğu 6.162.500 TL, Atilla Ersan'ın sahip olduğu 2.537.500 TL, Nazif Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL, Engin Ersan'ın sahip olduğu 1.812.500 TL ve Celal Kalkan'ın sahip olduğu 2.175.000 TL nominal değerli toplam 14.500.000 adet paylar da halka arza konu edileceği kaydedildi.