Gözler Turex halka arz tarihinde! Turex Turizm halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?

Halka arzdan sonra yaşanan hızlı yükseliş ise yatırımcıları borsaya yeni giren şirketlerin hisselerine yönlenmesine neden olurken Turex Turizm'in halka arz edileceği tarih binlerce kişinin gündemindeki yerini aldı. Bu kapsamda büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı "Turex halka arz ne zaman, hisse kodu ve fiyatı nedir?" gibi birçok soru da yanıt arıyor. Yapılan açıklamada Turex'in halka arz edileceği pay satış fiyatının 12 lira olması öngörüler arasında yer alıyor.

TUREX HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gelen bilgilere göre; Sermaye piyasası tabanlı fonlama sistemini tercih eden Tureks Turizm (TUREX) için ise 1-2 Nisan tarihlerinde talep toplanacak. Halka arz edilecek payın 270 milyon TL olması beklenirken öte yandan 10.30-13.00 saatleri arasında "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemi ile yapılacağı duyurulan halka arz için hisse fiyatları da duyuruldu.