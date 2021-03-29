Kamuda 280 milyarlık KİT dönüşümü





Bu yılki KİT yatırımlarının yüzde 33'ünü ulaştırma ve haberleşme yatırımları oluşturuyor. Bu yıl içinde, ulaştırma ve haberleşme için 14.3 milyar lira tutarında KİT yatırımı öngörülürken enerji sektörüne 14.5 milyar liralık, madencilik sektörüne 13.9 milyar liralık yatırım yapılacak. Bunları 915.3 milyon lirayla imalat ve 210.3 milyon lirayla tarım sektörlerine yönelik yatırımlar takip edecek.

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