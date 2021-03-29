Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2021 Mart ayı KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Son gelişmeler…

Mart ayının sonuna gelinmesi ile birlikte en sık sorgulananlardan bir tanesi kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitiyor gibi soruların yanıtları oluyor. Öte yandan Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde KÇÖ ile ilgili açıklama yapmış ve merak edilen soruların yanıtları da bu açıklama ile birlikte netlik kazanmıştı. Bu bakımdan; Mart ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte son bilgiler!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında kısa çalışma ödeneği ile ilgili, 'Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız bu uygulamayı mart sonunda bitiriyoruz.' dedi.