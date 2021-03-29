Milyonlarca kişi "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor! İşten çıkarma yasağı için son tarih...

Pandemi sürecinde uygulamaya geçen İşten çıkarma yasağı bir diğer adıyla fesih kısıtı devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin bu ay sonu itibarıyla sona ereceği ifade edilirken son alınan kararda bu kısıtlamanın yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. Hal böyleyken "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan bu kısıtlamanın uzatıldığı duyuruldu. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren fesih kısıtı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Alınan yeni kararla beraber bu tarihten itibaren iki ay süreyle daha bu kısıtlamanın devam edeceği ifade edildi.