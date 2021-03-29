Milyonlarca kişi "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor! İşten çıkarma yasağı için son tarih...

Pandemi sürecinde uygulamaya geçen İşten çıkarma yasağı bir diğer adıyla fesih kısıtı devam ediyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin bu ay sonu itibarıyla sona ereceği ifade edilirken son alınan kararda bu kısıtlamanın yeniden uzatıldığı duyurulmuştu. Hal böyleyken "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Koronavirüs salgınıyla başlayan ve çalışanları mağdur etmemek için düzenlenen uygulamalardan olan bu kısıtlamanın uzatıldığı duyuruldu. Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren fesih kısıtı 17 Mart tarihinde sona eriyordu. Alınan yeni kararla beraber bu tarihten itibaren iki ay süreyle daha bu kısıtlamanın devam edeceği ifade edildi.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI, NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.
İşten çıkarma yasağı ne zaman uzatıldı sorusunun yanıtı ve son gelişmeler şu şekilde;
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.