Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak? Naturelgaz hisse kodu nedir, borsada ne zaman işlem görecek?

Borsa İstanbul'da şirketler halka arz için adeta sıraya girerken geçtiğimiz sene Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran birçok şirket bu yıl halka arza hazırlanıyor. Bunlardan en çok dikkat çeken isim ise Naturelgaz oldu. Global Yatırım Holding'in iştiraki ile beraber Naturelgaz'ın halka arz edileceği tarih heyecanla bekleniyordu. Şimdilerde ise binlerce yatırımcı "Naturelgaz halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı.

NATURELGAZ HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Konuyla ilgili flaş açıklamalarda bulunan genel müdür Hasan Tahsin Turan, son 4 yılda büyüme odaklı önemli adımlar attıklarını aktarırken şu ifadelere de yer verdi; "Nihai halka arz oranımız yüzde 30 olacak. Bunun yüzde 60'ını bireysel, yüzde 30'unu kurumsal ve yüzde 10'unu yabancı yatırımcı için ayırdık."

Naturelgaz halka arz sonuçları için henüz bir açıklama bulunmazken hisse kodu ve borsada işlem göreceği tarih de merakla bekleniyor.