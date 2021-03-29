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Giriş Tarihi: 29.3.2021 15:15

Kuzey bölgesine 46 kilometre yol yapacak

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Sakarya Büyükşehir Kuzey bölgesine 46 kilometre yol yapacak

Şehrin kuzey ilçeleri Kocaali ve ’da yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan güzergâhlar silindirle sıkıştırılmış beton ile yenilenecek. 16 Nisan Cuma günü yapım ihalesine çıkılacağını ifade eden Başkan , “Kocaali ve Karasu’yu kırsal yol ağlarında alternatif üreten, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve uzun ömürlü olan beton yol uygulamamızla buluşturuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 16 Nisan Cuma günü şehrin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali'de hayata geçirilecek beton yol çalışmaları için ihaleye çıkacaklarını açıkladı. İlk uygulaması Pamukova Karapınar'da yapılan, daha sonra Geyve ve Taraklı'da 37 kilometrelik güzergâhlarda gerçekleştiren silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının ardından memnuniyet verici geri dönüşler aldıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Karasu ve Kocaali ilçelerinde de yaklaşık 46 kilometreyi kapsayan arterlerde beton yol çalışmasını hayata geçireceklerini dile getirdi. Yüce, ihale kapsamında 37 bin 785 metreküp silindirle sıkıştırılmış betonun yollara serileceğini ifade etti.

Başkan Ekrem Yüce, Geyve ve Taraklı'da tamamlanan çalışmalarından duyulan memnuniyetin önemine işaret ederek, "Hemşehrilerimiz beton yol uygulamamızı sevdi. Kırsal yol ağlarında alternatif üreten, yerli ve milli kaynaklarla üretilen ve uzum ömürlü olan beton yol uygulamamızı şehrimizin kuzey ilçeleri Karasu ve Kocaali'ye de taşıyoruz. İnşallah yapım için 16 Nisan Cuma günü ihalemizi gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 46 kilometrelik mahalle yollarını silindirle sıkıştırılmış beton ile yenileyeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Sakarya Büyükşehir Kuzey bölgesine 46 kilometre yol yapacak
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