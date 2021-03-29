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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları
Giriş Tarihi: 30.3.2021 06:59 Son Güncelleme: 30.3.2021 07:02

Son Dakika | ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

, bankalara ait verilerden sonra en çok takip edilenler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınının erken dönemlerinde başlayan güvenli liman alımları ile altın fiyatları yukarı yönlü bir harekete başlamış ve geçtiğimiz yılın kasım ayı başlarında bu hareketi tersine çevirmişti. Haftanın ikinci gününe ait canlı altın fiyatları ve aylık haftalık grafikleri araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşıdan gelen son verilere göre Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? Aşağıda, canlı altın fiyatları ve 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar sorusunun yanıtı yer almaktadır.

Gram ve çeyrek altın başta olmak üzere canlı ve haftalık, aylık değişim grafikleri merak konusu oluyor. Güvenli liman alımları sonrası tüm dünyada yükselişe geçen altın fiyatları, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde aşağı yönlü harekete başlamış ve 5 ay boyunca devam etmişti. Haftanın ikinci işlem gününün erken saatlerinde, 22 ayar bilezik, Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı canlı altın fiyatları ve aPara sayfası ile dönemlere göre grafikleri

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 30 MART 2021

30 Mart 2021 Salı gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.970,00
  • Satış: 3.034,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.973,00
  • Satış: 3.018,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 450,04
  • Satış: 450,13

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.448,00
  • Satış: 1.485,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 405,81
  • Satış: 435,50

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları

ONS

  • Alış:1.710,89 $
  • Satış: 1.711,24 $

CANLI ONS TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

14 AYAR ALTIN

  • Alış: 246,36
  • Satış: 296,75

CANLI 14 AYAR ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

18 AYAR ALTIN

  • Alış: 327,34
  • Satış: 327,87

CANLI 18 AYAR ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika | Kapalıçarşı altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde? 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek canlı altın fiyatları
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