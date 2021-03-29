Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | TOKİ'den 114 bin TL'ye ve 557 TL taksitle ev: İşte satıştaki projeler
Giriş Tarihi: 29.3.2021 07:22 Son Güncelleme: 29.3.2021 08:08

Son dakika | 'den 114 bin TL'ye ve 557 TL taksitle ev: İşte satıştaki projeler

SEDA TABAK SEDA TABAK
Son dakika | TOKİ'den 114 bin TL'ye ve 557 TL taksitle ev: İşte satıştaki projeler

Son dakika... vatandaşları uygun fiyata ev sahibi yapmaya devam ediyor. 8 şehirde 1.365 konut kurasız satışa sunuldu. Fiyatlar 114 bin, taksitler ise 557 liradan başlıyor

Son dakika... Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşları az peşinat, düşük taksit ve uzun vade ile ev sahibi yapan Toplu Konut İdaresi (TOKİ), bir yandan da kuralı satışlara devam ediyor. Ayrıca açık satış yöntemiyle kurasız bir şekilde konut sahibi olma fırsatı da sunuluyor. Yeni açıklamayla birlikte, çekiliş ve kura şartı olmayan, sekiz şehirde bulunan, bin 365 yeni konut satışa sunuldu. Kuralı satışlarla birlikte toplam 2 bin 770 konut için fırsatlar devam ediyor.

SON DAKİKA 114 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

TOKİ'nin sekiz ilde kurasız açık satış yöntemiyle bin 365 konut, altı ilde de bin 405 konut için kuralı satışlarına başvuru alınıyor. Alt ve orta gelir grubuna hitap eden projelerde fiyatlar en düşük 114 bin lira seviyesinde. En düşük peşinat seçeneğine göre taksitler de yaklaşık 557 liradan başlıyor.

240 AYA KADAR VADE

Ödeme seçenekleri ise projeden projeye farklılık gösteriyor.

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR

Seçenekler arasında yüzde 12 peşinat bedeli için 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade, yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade bulunuyor.

İlk taksit ödemesi ise konut teslim tarihini takip eden ay itibarıyla başlıyor.

STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
STOW 40 YILDIR DÜNYAYI RAFLIYOR
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | TOKİ'den 114 bin TL'ye ve 557 TL taksitle ev: İşte satıştaki projeler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA